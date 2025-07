Philipsen doet uitspraak die concurrentie nog meer schrik doet krijgen: "Leider als Mathieu van der Poel maakt alles makkelijker"

Met een omhelzing om u tegen te zeggen, gaf Jasper Philipsen zijn gele trui door aan Mathieu van der Poel. Philipsen hoeft niet te treuren, want hij mag voortaan groen aantrekken.

Na afloop van de tweede Touretappe stak Philipsen bij Sporza meteen van wal met lofzang voor zijn Nederlandse ploegmaat. "Een leider als Mathieu van der Poel maakt alles veel makkelijker." Het woord 'leider' mag breed geïnterpreteerd worden: Van der Poel is nu ook de nieuwe leider in de Tour. Voor Philipsen blijft het dus bij één dagje in het geel.

"Ik heb alles gegeven. Ik kreeg misschien de weerslag van gisteren, want ik had niet de beste benen. Matje zag er heel sterk uit. De jongens hebben heel goed gewerkt en hadden na gisteren heel veel vertrouwen. Ik voelde dat het voor mij net iets te hoog gegrepen was", bekent Philipsen heel eerlijk. "Ik voelde mijn benen ook leeglopen."

Philipsen kan verlies geel goed relativeren

In de finale ontbrak het Philipsen aan frisheid. "Als Mathieu het dan afmaakt, kun je het heel vlot relativeren. Het is supermooi. Op de tweede klim ging ik volledig à bloc en was de frisheid al weg. Dan wist ik dat het voor mij bijna onmogelijk ging zijn. Ik heb superhard genoten van mijn dag in het geel. Het is mooi dat we het geel in de ploeg houden."

Het geel gaat naar Van der Poel. Philipsen behoudt wel het groen en mag die trui maandag dus aantrekken. "We starten allebei in een andere trui, dat is ook wel speciaal. Of groen nu een doel wordt? Waarschijnlijk wel, maar het is nog vroeg. Mathieu pakt nu ook wel heel veel punten. Het is goed dat we er allebei goed voor staan."

Sprintkans voor Philipsen in Duinkerke

Het hoeft voor Alpecin-Deceuninck niet te stoppen bij dit schitterende weekend, benadrukt Philipsen. Morgen willen ze er weer voor gaan, verkondigt hij. Dan wacht er in Duinkerke weer een sprintkans om de kaart van Philipsen te trekken. De concurrentie mag alvast beginnen bibberen.