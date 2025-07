Remco Evenepoel krijgt de wind van voren na waaierslag: "Dat is een verkeerde mindset"

Remco Evenepoel verloor in de eerste etappe van de Tour meteen 39 seconden. De olympische kampioen miste een waaier en dat is volgens Thijs Zonneveld niet toevallig.

In de eerste etappe van de Tour waren er door de strakke wind de hele dag kansen om waaiers te trekken. Op zo'n 20 kilometer van de streep scheurde het peloton ook helemaal, maar Soudal Quick-Step miste de slag volledig.

Remco Evenepoel was niet mee en moest zelfs vechten om zijn plaats te behouden in de tweede waaier. Door Lotto-renner Drizners werd Evenepoel de kant in geduwd, waardoor hij even door het gras moest rijden.

"Dan zie je dat hij hier niet voor gemaakt is. Hij is mentaal niet de beste, om echt met het mes tussen de tanden in de waaiers te rijden", zegt analist Thijs Zonneveld bij In De Waaier. "Als je in waaiers rijdt, moet je je plek verdedigen, anders neemt iemand anders hem in."

Evenepoel met verkeerde mindset in waaiers?

"Maar hij liet zich gewoon opzij zetten, terwijl hij niet eens werd geraakt. Ik las dat Evenepoel vond dat hij goed is om van waaier naar waaier te springen, maar dat is een verkeerde mindset. Je moet in die eerste waaier zitten."

"Het kost te veel energie, ook al kun je nog zo sterk rijden en de beste tijdrijder van de wereld zijn. Het is onmogelijk om van waaier naar waaier te springen, zeker als het nog 20 kilometer is, 10 seconden ga je in je eentje niet meer dichtrijden. Dat is slordig, een verkeerde manier om de Tour te beginnen."