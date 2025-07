Thibau Nys beleeft "verschrikkelijke" eerste dag in de Tour, Sven Nys onthult oorzaak van valpartij

Thibau Nys moet meteen wonden likken na zijn eerste etappe ooit in de Tour de France. Hij kwam ten val en kwam als derde laatste over de streep in Rijsel.

Op zo'n 130 kilometer van de streep, na amper 50 kilometer, ging het mis voor Thibau Nys. Vader Sven Nys onthulde bij Sporza Tour wat er gebeurde. "Hij bleef met zijn stuur achter een fan haken."

"Zijn stuur is met negentig graden gedraaid, hij ging overkop en hij had een klapband. Op dat moment was er ook chaos in het peloton. Zijn moreel is niet zo positief. Dat is logisch meteen na de finish."

Nys moest lang achtervolgen na valpartij

En dat was ook duidelijk merkbaar in de eerste reactie van Nys. "Het was verschrikkelijk. Ik had me voorbereid op het slechtste scenario en dat gebeurde ook denk ik. Ik kwam lelijk ten val en het duurde heel lang om terug te keren", zei hij bij Eurosport.

"Toen ik terug was, brak het peloton opnieuw. Ik heb nog eens veel tijd verloren en met een kleine groep probeerde ik terug te keren naar het peloton, maar mijn lichaam blokkeerde een beetje."

"Ik weet zelfs niet wat er is gebeurd in de finale. Het was heel nerveus. Door de wind was het zo onvoorspelbaar wat er zou gebeuren en of teams de koers zouden willen laten ontploffen."