🎥 Merlier klopt Milan in stevig duel in de massasprint, maar Philipsen, Meeus en Evenepoel vallen

Tim Merlier heeft de derde etappe in de Tour de France gewonnen. De Europese kampioen was in de massasprint net iets sneller dan Jonathan Milan.

In de derde etappe trok de Tour over 175 kilometer van Valenciennes naar Duinkerke en met slechts één beklimming van vierde categorie, stond een massasprint in de sterren geschreven. Zeker omdat de wind niet gunstig stond om waaiers te trekken.

Het leek een kleurloze etappe worden. Tot groene trui Jasper Philipsen bij de tussensprint zwaar ten val kwam en de Tour moest verlaten. Tim Wellens viel nog aan om het puntje te pakken op Casselberg en zo de bergtrui over te nemen van zijn kopman Tadej Pogacar.

En de verwachte massasprint in Duinkerke kwam er, maar in de voorbereiding kwam ook Jordi Meeus zwaar ten val, hij kan de etappe wel uitrijden. Ook Remco Evenepoel ging even tegen de grond, maar zonder veel schade.

Merlier blij met tweede ritzege in de Tour

Tim Merlier deed alles zelf in de sprint en vocht met Jonathan Milan een stevig duel uit voor de etappezege, met de Europese kampioen die door zijn jump op de finish de ritzege pakte. Mathieu van der Poel blijft leider.

"Het was een heel harde strijd, vooral om positie te blijven. Ik moest zelf in de wind opschuiven, pas op 500 meter van de streep vond ik weer wat slipstream. Tegen Milan is het altijd moeilijk, maar ik ben blij dat ik mijn tweede ritzege kan pakken", zei Merlier achteraf.

"Ik was eerst zeker dat ik won, tot ik mijn handen in de lucht stak. Dan was ik plots niet meer zeker, maar ik ben toch blij dat ik heb gewonnen." Voor Merlier is het na 2021 zijn tweede ritzege ooit in de Tour.