🎥 Drama voor Jasper Philipsen: groene trui moet de Tour verlaten na zware valpartij

Jasper Philipsen heeft de Tour de France moeten verlaten. De groene trui kwam zwaar ten val bij de tussensprint en kon niet meer verder.

Alpecin-Deceuninck is van zijn roze wolk gedonderd. In de derde etappe naar Duinkerke werd op 60 kilometer van de streep alles klaar gemaakt voor de tussensprint. Maar toen ging het mis.

Bryan Coquard (Cofidis) en Laurenz Rex (Intermarché-Wanty) raakten elkaar en daardoor maakte Coquard een zwieper. Groene trui Jasper Philipsen kon geen kant meer op en ging bijzonder zwaar tegen de grond.

Sleutelbeenbreuk voor Philipsen

Er waren bij Philipsen meteen stevige schaafwonden te zien en hij greep ook naar zijn arm. Hij hield zijn arm meteen in de positie die wees op een sleutelbeenbreuk en dan weet je dat het over en uit is.

Philipsen moest in de groene trui de Tour verlaten. De Vlam van Ham zat in uitstekende vorm, dat maakte hij duidelijk in de eerste etappe. Hij pakte toen zijn 10de etappezege in de Tour en veroverde ook de gele trui.

Bij Alpecin-Deceuninck moeten ze het geweer nu van schouder veranderen. Kaden Groves mag nu wellicht sprinten voor de etappezege, Mathieu van der Poel zal zich nu volledig kunnen toeleggen op de groene trui.