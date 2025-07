Alpecin-Deceuninck deelt verdict over Jasper Philipsen na zware val en opgave in de Tour

Jasper Philipsen heeft de Tour de France op de derde dag moeten verlaten door een zware valpartij. Bij Alpecin-Deceuninck vrezen ze voor een schouderblad- of sleutelbeenbreuk.

Op 60 kilometer van de streep lag in de derde etappe van de Tour de France een tussensprint. Groene trui Jasper Philipsen, die al een mooie voorsprong had op concurrenten Jonathan Milan en Tim Merlier, mengde zich uiteraard.

In de voorbereiding op de sprint ging het mis. Bryan Coquard van Cofidis en Laurenz Rex van Intermarché-Wanty raakten elkaar en Coquard maakte een zwieper. Philipsen kon geen kant meer op en viel zwaar.

Sleutelbeenbreuk voor Philipsen

Philipsen kermde van de pijn en gaf in tranen op. Door de houding van de arm van Philipsen werd er meteen gevreesd voor een sleutelbeenbreuk, wat ook bevestigd werd door Philip Roodhooft bij Sporza.

Philipsen liep wel geen hersenschudding op bij zijn valpartij. Wel waren een stevige schaafwonden en brandwonden te zien op de rug van Philipsen. Volgens Roodhooft zagen die er ook ernstig uit.

In Nokere Koerse viel Philipsen in het voorjaar ook al zwaar, waardoor hij het hele voorjaar niet echt top presteerde. Nu was hij eindelijk weer in topvorm, maar eindigde zijn Tour dus al op dag drie.