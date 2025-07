Excuses nodig? José De Cauwer spelt vrouw van Jonas Vingegaard de les na kritiek op Wout van Aert

Het kritische interview van Trine Hansen, de vrouw van Jonas Vingegaard, deed bijzonder veel stof opwaaien in de Tour de France. José De Cauwer vindt het een gebrek aan respect voor Van Aert.

"Ik hoop dat Jonas de volledige steun van het team krijgt, in plaats van dat er allerlei doelen zijn. Ik denk dat het team zich moet richten op het winnen van de Tour en niets anders. Dan denk ik dat hij de beste kans heeft om te winnen", zei Hansen bij Politiken.

Het interview van mevrouw Vingegaard doet stevig de wenkbrauwen fronsen. Ook José De Cauwer begrijpt de kritiek niet op Wout van Aert. "Het getuigt van niet echt veel kaas gegeten te hebben van het wielrennen", zei De Cauwer tijdens de live-uitzending op VRT1.

"Als je aan wielerkenners vraagt wie Wout van Aert is en of er iemand zich al meer heeft weggecijferd in zijn leven dan Wout van Aert voor een bepaalde ploeg, dan denk ik dat Van Aert een voorbeeld is van hoe een renner moet kunnen opgaan met zijn ploeg."

Diepe buiging voor Van Aert voor Tourzeges van Vingegaard

"Dat de vrouw van Vingegaard dan zegt dat er Denemarken misschien wel mensen zijn die Van Aert... Dan snap je niets van koers. Dat is zeggen van: ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken en ik ben alleen op de wereld. Maar zo gaat het niet."

"Ik denk dat ze even in de les moet en een diepe buiging moet maken voor Wout van Aert, want hij heeft ten slotte al twee keer haar man aan een eindzege in de Tour geholpen. Of toch voor een groot stuk."