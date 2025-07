Roodhooft eerlijk over andere kant van de medaille bij Alpecin-Deceuninck: "Steek dat niet weg"

Alpecin-Deceuninck kende een perfect openingsweekend met ritzeges van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. Aan de andere kant is de ploeg echter nog altijd op zoek naar een tweede naamsponsor.

Twee ritzeges en twee keer een andere renner in de gele trui. Het openingsweekend kon voor Alpecin-Deceuninck niet beter. Maar eind dit jaar ziet de ploeg van de broers Roodhooft wel Deceuninck verdwijnen als tweede naamsponsor.

Zouden ze bij Deceuninck nog geen spijt hebben van hun keuze? "Dat moet je aan hen vragen. We zijn blij met wat ze gedaan hebben voor ons en hoe ze ook nu nog geëngageerd zijn", zegt Philip Roodhooft bij Sporza.

Want Deceuninck verdwijnt niet helemaal. Het West-Vlaamse bedrijf blijft op het shirt staan, maar zal geen tweede naamsponsor meer zijn. Een vervanger voor Deceuninck is er nog altijd niet gevonden. Het perfecte weekend in de Tour heeft daar weinig aan veranderd.

Roodhooft vond nog geen vervanger voor Deceuninck

"Een rechtstreekse link tussen een zege en zo'n telefoon wordt fout ingeschat. Sportief succes is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde", zegt Roodhooft. De zoektocht gaat verder.

"Ik steek niet weg dat het moeilijk is en dat het soms frustrerend is." Voorlopig ligt Roodhooft er wel nog niet wanhopig van wakker 's nachts. Vraag is of dat ook zal blijven als er binnen enkele weken nog geen nieuwe sponsor is.