Veel mysterie rond geloste Van Aert, Visma staat scherp: "Maakt ons niet uit als we heel België over ons heen krijgen"

Het is voorlopig nog niet de Tour van Wout van Aert en dus moeten ze bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike al wat vervelende vragen beantwoorden. Van Aert moest in rit 2 lossen in een finale die vooraf ook wel iets voor hem leek.

Sinds het begin van de Tour is Van Aert ook nog niet dikwijls in interviews gepasseerd en dat werkt enkele vragen in de hand. "Er is niets aan de hand, maar hij is natuurlijk ziek geweest", haalt ploegleider Grischa Niermann aan bij Sporza. "Mensen zeggen dan dat het goed uitkomt om het BK niet te rijden, maar hij was echt ziek. Wederom is het net als in de Giro geen ideale voorbereiding."

Aan paniek doen ze bij Visma-Lease a Bike niet. "We moeten ons geen zorgen maken, maar het was er vandaag een beetje te veel aan. Wout gaat er wel bovenop komen." Opvallend: op de klim op dertig kilometer van de aankomst deed hij een verrassende kopbeurt. "Hij heeft niet aangegeven dat hij zich niet honderd procent voelde."

Van Aert kon niet volgen op laatste klim

Dan is het toch een vreemde actie. Niermann probeert het in te schatten. "Ik denk dat hij zich een beetje voor de gek wilde houden door tempo te maken op de voorlaatste klim, maar op die laatste klim kon hij gewoon niet volgen." Ook de verklaringen van de echtgenote van Jonas Vingegaard kwamen nog eens aan bod. Niermann acht het wat uit zijn context getrokken.

Bij Visma-Lease a Bike weten ze ook dat ze Van Aert best kansen geven, anders krijgen ze misschien heel België op hun dak. "Het maakt mij niet uit of we heel België over ons heen krijgen. Wout in zijn allerbeste doen is de Wout die ook in de Tour voor ritten kan strijden. Hij heeft al honderd keer bewezen dat hij dan terugbetaalt door de beste mogelijke ploegmaat te zijn."

Campenaerts wil weinig kwijt over Van Aert

Enige mysterie rond Van Aert wordt ook nog vergroot door Victor Campenaerts. Net als na het BK houdt hij zijn lippen op mekaar over Van Aert. "Ik zou hem zeker zelf eens aanspreken als je info over Wout wil. Dat dit deze ochtend niet lukte? Probeer morgen nog eens."