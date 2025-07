Wout van Aert is de grote afwezige uit het openingsweekend en geeft zelf toe dat het nog niet is wat hij had gehoopt

Van Aert heeft voor de Tour met de pers gesproken maar sinds de start in Lille amper. Hij is ook afwezig tijdens de koers: het is zoeken naar de betere vorm.

Zo is Wout van Aert vanuit verschillende opzichten de grote afwezige uit het openingsweekend. In de eerste rit zat hij te ver om mee te zijn in de eerste waaier: atypisch voor Van Aert. Een dag later reed hij verrassend op kop op dertig kilometer van de aankomst, maar in de ultieme finale was er van hem geen spoor. Een uitleg vragen is moeilijk.

Zijn ploegleiders en ploegmaats moeten de dingen proberen te verklaren, want Van Aert sprak nog niet met de Belgische media sinds het begin van de Tour de France. Vive le Vélo kon wel enkele beelden vastleggen van hem na de tweede Tourrit voor de reportage van Sammy Neyrinck met Jef Van den Bosch, de manager van Wout van Aert.

Van Aert nog niet super

Van Aert gebruikte geen volzinnen, maar liet aan Van den Bosch wel blijken dat hij nog niet het niveau haalt waar hij op hoopte. "Het is nog niet...." De gelaatsuitdrukking van Van Aert sprak boekdelen. "Het is niet slecht, maar..." We zullen de zin voor hem afmaken: het is slecht, maar ook niet super. Er moeten dus nog een paar procentjes bij.

Het hoopgevende is dat Van Aert zijn niveau niet als 'slecht' omschrijft. Er is dus wel een zekere basis. Alleen moet hij top zijn om te scoren in dit deelnemersveld en dat is blijkbaar nog niet het geval. Jef Van den Bosch raadt de renner van Visma-Lease a Bike aan om het dag per dag te bekijken. Niet panikeren dus, dat is nergens goed voor.

Beste kansen voor Van Aert in eerste Tour-deel

Het is wel te hopen dat Van Aert snel kan verbeteren, want zijn grootste kansen liggen immers in het eerste gedeelte van de Tour de France. Om in het tweede deel van de Tour een rit te winnen, moet hij al meegaan in de ontsnapping.