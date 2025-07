📷 Jasper Philipsen reageert nu ook voor het eerst zelf op zware valpartij en opgave in de Tour

Jasper Philipsen heeft nu ook zelf gereageerd op zijn opgave in de Tour de France. Voor de sprinter van Alpecin-Deceuninck is het uiteraard een stevige teleurstelling.

De Tour begon perfect voor Jasper Philipsen met een ritzege en de gele trui. Hij had ook al een mooie bonus in het puntenklassement, waardoor hij weer een van de topfavorieten is om opnieuw de groene trui te pakken.

De Tour eindigde voor Philipsen jammer genoeg met een zware valpartij bij een tussensprint. Hij brak zijn sleutelbeen en ging maandagavond al onder het mes in het ziekenhuis van Herentals.

Teleurstelling en trots bij Philipsen

"Het is moeilijk te beschrijven hoe groot de teleurstelling is", reageert Jasper Philipsen op zijn Instagram-account. "Het leek allemaal te mooi om waar te zijn. Dit is verre van hoe me ik de Tour had voorgesteld, maar het leven kan hard zijn."

Philipsen probeert toch met trots terug te kijken op zijn Tour de France. "Ik heb de gele trui gedragen, gaf hem door aan Mathieu en daarna stond ik te stralen in het groen. Een droomstart was het."

"Mijn verhaal is nog niet afgelopen", besluit Philipsen zijn bericht met een groen en geel hartje. Philipsen won al tien etappes in de Tour en nam in 2023 ook de groene trui mee naar huis.