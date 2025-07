📷 "Nu begint de weg naar herstel": Alpecin-Deceuninck deelt nieuwe update over Jasper Philipsen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na zijn zware valpartij in de Tour is Jasper Philipsen in België onder het mes gegaan. In het ziekenhuis van Herentals werd hij geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen.

De derde etappe van de Tour de France was het eindpunt voor Jasper Philipsen. De groene trui kwam zwaar ten val bij de tussensprint en kon niet meer verder. Meteen werd duidelijk dat Philipsen zijn sleutelbeen had gebroken. Dat bevestigde Alpecin-Deceuninck ook op zijn sociale media. "Er is een verplaatste fractuur van het rechtersleutelbeen, waardoor een operatie noodzakelijk is. Hij heeft ook minstens één rib gebroken, mogelijk twee." Philipsen onder het mes in Herentals Maandagavond ging Philipsen in het ziekenhuis van Herentals al onder het mes voor zijn sleutelbeenbreuk bij dokters Tom en Steven Claes. De ploeg deelde ook een foto van Philipsen, waarbij hij zijn duim opsteekt. "Jasper onderging gisteravond een succesvolle operatie in het AZ Herentals aan zijn sleutelbeen en het AC-gewricht (verbinding tussen schouderblad en sleutelbeen, nvdr.). Bedankt aan Dr. Steven en Dr. Tom Claes voor hun uitstekende zorgen." "Nu begint de weg naar herstel, we zullen hem daarbij de hele tijd steunen." Hoe lang Philipsen in de lappenmand zal liggen, is nog niet duidelijk. Door de verplaatste breuk van zijn sleutelbeen zal het wellicht over enkele weken gaan. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Alpecin-Deceuninck (@alpecindeceuninck)