De grote schuldige voor valpartij Philipsen? Nederlandse analiste maakt één renner helemaal af

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Bij Alpecin-Deceuninck wilden ze niet met de vinger wijzen naar Bryan Coquard als schuldige van de valpartij van Jasper Philipsen. De Nederlandse analiste Roxane Knetemann is wel hard voor de Fransman.

Bryan Coquard was bijzonder aangeslagen na de derde etappe van de Tour, volgens ploegmaat Dylan Teuns rolden er enkele tranen over de wangen van de Fransman tijdens de busrit naar het hotel.

Analiste Roxanne Knetemann spaarde de Fransman echter niet. "We hebben 'm aan de hoogste boom van Duinkerke genageld. Als ik naar Coquard kijk, heb ik het idee dat ik een nieuweling bezig zie", zegt ze bij In Het Wiel.

Coquard de mantel uitgeveegd door Knetemann

"Het lijkt alsof hij op een iets te grote fiets zit met een net iets te breed stuur. Echt huilen als je naar hem kijkt. Hij is ook de hele tijd aan het slingeren. Die dan nog niet de stabiliteit heeft om gewoon een rechte lijn te rijden. Het is echt huilen als je naar die gast kijkt."

"Wat Coquard doet, is natuurlijk een reflex op wat hij daarvoor doet, want hij wil dat gat dichthouden voordat Rex er langs komt. Maar hij zit natuurlijk al de hele tijd van links naar rechts in het wiel van Milan, echt irritant."

"Maar alles wat hij daarvoor doet, daar kan hij wel iets aan doen. Als hij dat niet doet, hoeft hij die reflex ook niet te doen. Het is een renner die zich koste wat het kost goed wil positioneren. Vanuit die hoedanigheid kan hij sprinten. Hij moet er gewoon niet zitten."