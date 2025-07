Evenepoel geeft foutje toe nadat hij opnieuw seconden verliest op Pogacar en Vingegaard

Remco Evenepoel heeft opnieuw enkele seconden verloren op zijn concurrenten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Toch was de olympische kampioen tevreden met zijn prestatie.

Op de laatste beklimming van de dag viel Tadej Pogacar aan en enkel Jonas Vingegaard kon hem volgen. Remco Evenepoel koos voor zijn eigen tempo en sleurde een groepje achtervolgers in de afdaling weer tot bij de twee.

In voorlaatste kilometer probeerde Evenepoel ook nog even weg te rijden, maar Almeida reed het gat snel dicht. "Dat was misschien onnodig, ik had misschien beter wat hersteld om dan te focussen op de sprint", gaf Evenepoel toe bij Sporza.

"Ik kon het maar proberen om te zien wat de reactie was van de anderen. Over het algemeen ben ik tevreden met de finale die ik gereden heb. Ik deed nog mee voor de zege, maar aan de finish was ik goed verzuurd. Het deed pijn."

Evenepoel vol zelfvertrouwen voor de tijdrit

Evenepoel werd zevende op drie seconden van Pogacar, die door de bonificatieseconden in totaal 13 seconden uitliep. Daardoor volgt hij nu op 58 seconden van de Sloveen, de achterstand op Vingegaard is 50 seconden.

Woensdag kan hij in de tijdrit van 33 kilometer die achterstand proberen te verkleinen. Heeft Evenepoel de benen om de tijdrit te winnen? "Ja", antwoordde Evenepoel vol zelfvertrouwen.