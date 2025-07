Moet Lotte Kopecky zich zorgen maken voor de Tour? "Geen heel goed teken"

Lotte Kopecky is als voorbereiding op de Tour de France Femmes eind juli nu de Giro aan het rijden. Op de eerste aankomst bergop moest de wereldkampioen de favorieten laten rijden.

Begin dit jaar onthulde Lotte Kopecky al dat ze een doel maakt van het eindklassement in de Tour de France Femmes, die op 26 juli van start gaat. In de Giro geeft Kopecky niet meteen blijk van hoogvorm.

In de tweede etappe moest Kopecky op de slotklim naar Aprica (12,9 km aan gemiddeld 3,8%) de favorieten laten rijden. Ze werd uiteindelijk 40ste, op iets meer dan twee minuten van winnares Anna Henderson.

Zorgen over Kopecky voor de Tour?

"Ik had dit ingeschat als een etappe die ze zou moeten aankunnen", zei analiste Marijn de Vries in Vive le Vélo. "Er zaten nog 22 rensters in die grote groep achter de twee vluchtsters. Daar zaten rensters in die normaal gezien een stuk minder zijn dan zij."

"Ik kan me dus niet voorstellen dat ze dit zo bedoeld heeft. Als ze zich wil testen voor de Tour en ze kan niet met die groep mee, dan weet ik niet of dat een heel goed teken is. Ik ben heel benieuwd of het de komende dagen beter zal gaan."

Kopecky mikt in de Giro niet op het eindklassement, wel op een etappezege. De komende dagen zal duidelijk moeten worden of ze bewust de rol loste bergop, of er toch stilaan bezorgdheid moet zijn over haar vorm voor de Tour.