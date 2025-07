Pogacar en Van der Poel staan gelijk in de Tour: dit is waarom de Nederlander in het geel blijft

Tadej Pogacar heeft de vierde etappe in de Tour de France gewonnen. In Rouen pakte hij zijn 100ste profzege en klopte hij Mathieu van der Poel, die wel in de gele trui blijft.

In de vierde etappe trokken de renners van Amiens naar Rouen, met vier vluchters die voor het ruime sop kozen. Abrahamsen, Martinez, Gachignard en Asgreen kregen echter een beperkte voorsprong van het peloton.

In de laatste 30 kilometer kregen we nog vier beklimmingen, waarin het allemaal ontplofte. Op de laatste beklimming, de Rampe Saint-Hilaire (800 meter aan 9,4% gemiddeld) viel Pogacar aan. Vingegaard volgde.

Net voor de top kraakte de Deen even, maar hij reed het gaat wel weer dicht. In de afdaling reed Evenepoel het gaatje dicht, met in dat groepje onder meer ook Van der Poel, Jorgenson en Almeida.

Waarom blijft Van der Poel in het geel?

Het ging in volle vaart naar Rouen, waarin er bergop gesprint werd voor de zege. Van der Poel begon van ver, maar moest gaan zitten. Pogacar ging over de Nederlander en sprintte naar zijn 100ste profzege in zijn carrière.

Van der Poel en Pogacar staan nu in dezelfde tijd, maar de Nederlander behoudt wel de gele trui. Zijn optelsom van uitslagen in alle etappes is het kleinst, Van der Poel (54) vs Pogacar (92), en daardoor start Van der Poel woensdag in het geel aan de tijdrit.

