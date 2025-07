Van der Poel baalt na opgave van Philipsen en zegt wat nu zijn doel is in de Tour

Mathieu van der Poel kon zonder problemen zijn gele trui behouden. Maar voor Alpecin-Deceuninck werd de derde etappe van de Tour een zwarte dag door de opgave van Jasper Philipsen.

Bij Alpecin-Deceuninck verliepen de eerste twee dagen vlekkeloos met etappezeges van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel, die ook telkens de gele trui pakten. Op dag drie ging de ploeg van de hemel naar de hel.

De opgave van Jasper Philipsen kwam hard aan, ook bij Van der Poel. "We zijn niet alleen onze sprinter kwijt, we zijn ook een belangrijk doel voor deze Tour kwijt, namelijk die groene trui", zei hij bij Sporza.

Van der Poel wil gele trui behouden

Bij Alpecin-Deceuninck probeerden ze tijdens de etappe nog te herbronnen en te sprinten met Kaden Groves. Van der Poel zette hem af en de Australiër werd zevende, maar helemaal met volle focus was het niet.

"We zullen dat in de komende dagen toch nog proberen te doen", zei Van der Poel. Want de Tour gaat gewoon door en Van der Poel staat nog altijd in de gele trui. Die moet hij straks verdedigen in een lastige etappe.

"Het ziet er een zware rit uit. Hopelijk vind ik goeie benen en kan ik mijn gele trui behouden." Met vier klimmetjes in de laatste 30 kilometer lijkt er net als in de tweede etappe opnieuw vuurwerk te komen in de finale.