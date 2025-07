'Evenepoel wil drie mensen van zijn entourage én één renner meenemen naar Red Bull-BORA-hansgrohe'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Rijdt Remco Evenepoel in 2026 nog voor Soudal Quick-Step? Die kans lijkt ondanks zijn contract tot eind volgend jaar kleiner te worden, want de geruchten over een overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe worden steeds luider.

De sleutel voor de overstap lijkt te liggen bij Specialized. Evenepoel heeft een persoonlijke verbintenis met het Amerikaanse fietsenmerk en kan dus alleen naar een ploeg die ook met die fietsen rijdt.

Naast Soudal Quick-Step rijdt enkel Red Bull-BORA-hansgrohe met de fietsen van Specialized. Volgens HLN zou Evenepoel niet alleen zijn fiets trouw blijven, maar ook zijn dichte entourage meenemen.

Neemt Evenepoel entourage en renner mee naar Red Bull-BORA-hansgrohe?

Zo zou Evenepoel bij een transfer ook zijn vaste ploegleider Klaas Lodewyck, verzorger David Geeroms en mecanicien en neef Dario Kloeck willen meenemen. En Evenepoel zou ook één renner willen meenemen: Mattia Cattaneo.

Volgens Italiaanse bronnen zou Cattaneo Soudal Quick-Step eind dit jaar verlaten en naar Red Bull-BORA-hansgrohe trekken. Volgt Evenepoel het voorbeeld van Cattaneo?