Geschiedenis schrijvende Van der Poel passeert legendarische Nederlander, reactie met een grapje: "Vlag hangt halfstok"

Mathieu van der Poel zal er zelf misschien wel kunnen om lachen als hij het grapje hoort. In elk geval is hij bezig met geschiedenis te schrijven.

Meer dan waarschijnlijk is het vandaag zijn laatste dag in het geel in de Tour de France van 2025. Dankzij zijn tweede plaats in de vierde rit heeft hij zijn leiderstrui nipt kunnen behouden en zit hij in deze Tour aan drie gele truien. Doe daar zijn zes gele truien uit 2021 bij en zo komt Van der Poel aan een totaal van negen gele truien in zijn carrière.

Zo duikt hij de top drie in van Nederlandse wielrenners die het meest in het geel hebben gestaan. Hij steekt nu reeds Gerrie Knetemann voorbij. De oud-wereldkampioen en winnaar van tien Tourritten kwam zelf niet verder dan acht gele truien. Zijn dochter Roxane, zelf een voormalig wielrenster, kon in De Avondetappe hierop reageren.

Van der Poel duwt Knetemann naar vierde plaats

"Ik weet dat mijn vader niet graag vierde wordt. De vlag hangt thuis halfstok", grapt ze over het feit dat haar Gerrie nu gepasseerd is door Mathieu van der Poel. Het kan ook positief benaderd worden: het doet Roxanne beseffen wat voor een geweldige wielrenner haar vader geweest is. Als kind is dat natuurlijk niet echt doorgedrongen.

"Door hier te zijn en zulke lijstjes te zien, realiseer ik me hoeveel gele truien en etappes hij gewonnen heeft. Hij is best wel bescheiden, het is niet iets dat hij elke dag vertelt. Het is door eigen onderzoek dat ik besefte wat voor een renner hij geweest is", doet Roxane uit de doeken dat ze zelf nog wel één en ander moest uitzoeken.

Vrouw van Knetemann zorgt goed voor gele truien

Overigens wordt er goed gezorgd voor de door Knetemann behaalde gele truien. "Voor mijn moeder zijn die gele truien nog echt belangrijk. Daar mag je niet te veel aan komen." Benieuwd of het ten huize Van der Poel er ook zo aan toegaat.