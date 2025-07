Heerlijk aanstekelijk enthousiasme bij Oumi in bijzonder moment met Remco: "Mathieu van der Poel is nog niet binnen"

Opnieuw een bijzonder moment voor Oumi en Remco. Het enthousiasme bij de vrouw van Remco Evenepoel was niet in te dijken.

Remco Evenepoel was vanuit de spreekwoordelijke hot seat nog op de rollen aan het rijden, met een scherm voor zijn neus. Zo kon hij goed volgen wat de concurrenten aan het doen waren. Oumi Rayane kwam al snel bij hem om dat moment met haar echtgenoot te delen. Het besef was aanwezig bij beiden dat een zege er zat aan te komen.

Vooral bij Oumi was het enthousiasme hieromtrent wel heel erg groot. Ze wou haar echtgenoot al een knuffel geven om de overwinning te vieren, maar hij hield de boot nog wat af. Het gesprekje tussen hen kon ook gehoord worden. "Het is toch officieel?" Dat vroeg Oumi aan Remco. Officieel was het toen nog niet, zeker wél. Er is een verschil.

Van der Poel nog onderweg

Tadej Pogacar zal op dat moment net over de meet gekomen zijn. Na zijn aankomst was het zeker dat Remco Evenepoel de tijdrit zou winnen, alleen was gele trui Mathieu van der Poel nog onderweg. De zege van Evenepoel kon uiteraard niet helemaal bekrachtigd worden voor de tijd van Van der Poel ook geregistreerd werd.

Daar wees Evenepoel zijn echtgenote ook op. "Mathieu is nog niet binnen", klonk het. Oumi was daarna wel meteen mee in het verhaal. "Ja, oké", antwoordde ze. "Wel jammer dat hij nog zo goed rijdt", vond Remco. Dan heeft Evenepoel het wel degelijk over Pogacar, want anders was geel misschien toch nog dichtbij gekomen.

Uitgestelde knuffel met Remco kwam er alsnog

Van der Poel eindigde dan weer als achttiende: niet slecht, maar wel op 1'44" van Remco. Oumi bleef ook nog even in de buurt, onder meer om naar de podiumceremonie te kijken. Daarna kon er wel nog een stevige knuffel af met de renner in de regenboogtrui.