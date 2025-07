Nieuwe en oude CEO Soudal Quick-Step glunderen na Tourritzege Evenepoel: opvolger Lefevere onthult moment van opluchting

Jurgen Foré mag het nu uitleggen als CEO van Soudal Quick-Step, maar Patrick Lefevere geniet ook nog even hard mee. Voor iedereen die verbonden is aan de wielerploeg is het een hoogdag, met dank aan Remco Evenepoel.

Jurgen Foré, rechts op de foto bovenaan, verklaarde bij Sporza hoe hij de overwinning van Remco Evenepoel had beleefd. Voor Foré is het de eerste keer dat hij een Tourritzege van Remco meemaakt als CEO van Soudal Quick-Step. Foré kan alleen maar onderstrepen dat Remco heel erg snel ging en hetzelfde geldt voor Tadej Pogacar.

Foré is vandaag ook in het gezelschap gespot van Patrick Lefevere (met de hoed op): de vorige CEO viert eveneens mee ter plekke. Het gevoel rond de ploeg is nu ook volledig veranderd, want de gebeurtenissen van zaterdag hebben toch nagezinderd. Foré benadrukt dat de bladzijde is omgedraaid na wat hij een moment van onoplettendheid noemt.

Groene cijfers ten opzichte van Pogacar

Dat is zeker gebeurd, met twee van de eerste vijf ritten die gewonnen werden. De hele ploeg mag blij zijn, de sponsors zullen dat ook zijn. Foré geeft ook aan vanaf welk moment er bij hem de opluchting aanwezig was rond de zege van Remco. "Toen ik groene cijfertjes zag ten opzichte van Tadej, wist ik dat het goed ging komen."

Foré geeft ook de verklaring waarom het daarna bijna niet meer mis kon lopen. "Het laatste stuk was heel technisch, maar ook dat deed Remco heel goed. Als je die bochten heel snel en scherp neemt, is het bijna onmogelijk om die seconden nog goed te maken. We staan nu terug onder de mensen, we schuiven op", aldus Foré.

Zege Evenepoel wordt gevierd met een glaasje

Zo haalt hij meteen ook de situatie in het klassement aan. Het is nog afwachten of Evenepoel net als vorig jaar de top 3 haalt, maar deze ritzege kan al gevierd worden. "We hebben misschien wel iets bij om een glaasje te drinken."