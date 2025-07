Ploegleider heeft belangrijk nieuws over Wout: vooral Van Aert zelf heeft een opvallende beslissing genomen

Het is niet in Pisa maar wel in Caen dat ook Wout van Aert een tijdrit zal afwerken. Dat doet hij overigens zonder enige ambitie.

Wout van Aert had het dinsdagavond na de vierde Touretappe nog in het midden gelaten of hij voluit zou gaan in het tijdrijden. Dat zou hij vroeger altijd doen, maar inmiddels is de kloof met Remco Evenepoel toch iets te groot geworden om te kunnen winnen. Met dat in het achterhoofd zijn er in de Tour belangrijkere afspraken voor Wout.

Hij werd deze ochtend ook niet gespot tijdens een verkenning van de tijdrit. "Hij heeft zich verslapen, denk ik", probeert ploegleider Grischa Niermann er zich bij Sporza eerst met een grapje van af te maken. "Neen, hij heeft niet verkend." De Duitser bevestigt vervolgens dat het geen belangrijke dag is voor Wout van Aert in deze Tour de France.

Van Aert en zijn ploeg op dezelfde lijn

"Ja, met het oog op de komende ritten hebben wij en vooral Wout zelf besloten om vandaag niet voluit te gaan en om zich te sparen. Winnen wordt heel moeilijk en dan zijn de kansen in de komende dagen misschien wel groter." Aangezien die kansen volgen in de eerste etappes na de tijdrit, is het kwestie om geen energie te verspillen.

Ondertussen hebben ze bij Visma-Lease a Bike een klare kijk op het niveau van Van Aert: "Gisteren reed Wout een hele goede koers, alleen zijn er nog een paar beter, met name als het steil bergop gaat. Dat hebben we gezien. Dat geldt voor iedereen behalve Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Wout kwam net tekort om in dat groepje achter hen aan te sluiten."

Niermann hoopt dat Van Aert nog beter wordt

Het kan dus nog altijd een tikkeltje beter. "Dat is jammer, maar dat is geen ramp. Hopelijk gaat hij nog beter worden in deze Tour." Als Van Aert nog enkele procentjes kan verbeteren, dan komt hij wel in aanmerking voor een ritzege.