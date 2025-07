Wereld van Sven Vanthourenhout en zijn gezin staat volledig op zijn kop: "Confrontatie met eindigheid van het leven"

Sinds mei 2025 staat de wereld van het gezin van Sven Vanthourenhout volledig op zijn kop. De voormalige bondscoach spreekt daar nu heel openhartig over.

Het is inmiddels zo'n anderhalve maand geleden dat bekendgeraakte dat Stan (rechts op de foto), de 17-jarige zoon van Sven, een ingreep moest ondergaan. Er waren hartritmestoornissen bij hem vastgesteld. Uiteindelijk maakten de dokters duidelijk dat koersen en trainen een bedreiging zou vormen voor zijn hart. Stan moest stoppen met koersen.

"Hij was geschrokken van wat er gebeurd was", schetst Sven Vanthourenhout in Het Laatste Nieuws de initiële reactie van zijn zoon. "Zo'n confrontatie met de eindigheid van het leven, dat kruipt in je kleren." Na die ingreep volgde een periode van een maand niets doen, maar leefde wel nog de gedachte dat Stan zou kunnen blijven koersen.

Zoon Sven Vanthourenhout tot besef gekomen

Inmiddels is duidelijk geworden dat het leveren van zware inspanningen zijn leven zou kunnen bedreigen. Er rest weinig anders dan een punt te zetten achter zijn wielercarrière. "We hebben Stan moeten helpen die boodschap te aanvaarden. Vorige week, na zijn laatste bezoek aan de cardioloog, kwam hij zelf tot de conclusie dat het risico te groot is."

Volgens Sven Vanthourenhout is het bij Stan doorgedrongen dat het leven meer is dan de wielrennerij, hoezeer hij er ook van gebeten was. Sven vindt het ook niet evident om zich in de schoenen van zijn zoon te verplaatsen. Stan deed al het dubbel aantal trainingsuren van wat Sven op zijn leeftijd deed. Dat is de evolutie van de sport.

Duimen voor rustigere tijden voor gezin Vanthourenhout

Dat maakt het wel niet eenvoudig om er afstand van te nemen. Voortaan beleeft Stan de koers als liefhebber. We duimen dat er voortaan weer rustigere tijden aankomen voor Sven, zijn partner Céline Maenhout en zijn zonen Seppe en Stan.