Wout van Aert kraait nog zeker geen euforie, verklaart opvallende keuze en heeft druk gelegd op Remco Evenepoel

Wout van Aert reed uiteraard met het gepaste materiaal, maar hij heeft de specifieke keuze gemaakt om niet volle bak te gaan in de tijdrit. Achteraf heeft hij een drietal belangrijke thema's aangesneden.

Van Aert bevestigde bij Sporza nog eens dat het niet ideaal was om in deze tijdrit voluit te gaan. "Neen, inderdaad. Ik heb de afgelopen tijd absoluut niet op de tijdritfiets getraind. Ik had voor de Tour gepland om er alleen vol voor te gaan als ik nog dicht stond in het klassement en misschien nog in aanmerking kwam voor de gele trui."

Van Aert beseft zelf uiteraard goed genoeg dat dit niet het geval is. Dat heeft ermee te maken dat hij in de eerste dagen geen topprestaties leverde, maar de rit van gisteren leek een opsteker. "Ik was blij, ik voelde mij beter. Er is nog ruimte voor verbetering", gaat Van Aert nog zeker geen euforie kraaien. Hij kan dus progressie maken.

Van Aert trainde amper op tijdritfiets

De eerdere ervaringen in de Tour van 2025 hebben ongetwijfeld geholpen bij het nemen van een beslissing voor de tijdrit. "Voor een specifieke discipline als het tijdrijden is het belangrijk om goed voor te bereiden. Ik ben laatste weken niet meer aan de tijdritfiets gekomen. Ik geloof echt dat ik geen kans maak tegen de snelste mannen."

Na zijn eigen tijdrit werd Van Aert ook gevraagd naar de verwachte krachtsverhoudingen tussen Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard in dit werk. "Remco is een grote favoriet op dit parcours. Jonas is heel sterk. Natuurlijk maakt hij een kans. Ik geloof ook in Jorgenson. Eerlijk gezegd zou Remco wel de sterkste moeten zijn van de klassementsmannen op dit parcours."

Evenepoel kan om met de druk

Die uitlating is ook een manier om de druk bij Evenepoel te leggen en die weg te nemen bij ploegmaat Vingegaard. Evenepoel kan uiteraard wel om met de druk, zeker in zijn favoriete discipline. Dat heeft hij nog maar eens bewezen.