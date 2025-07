De Cauwer pakt uit met een kwinkslag richting vrouw Vingegaard: "Als Trine Wout van Aert niet te veel onder druk zet..."

José De Cauwer weet de dingen wel op scherp te zetten met een kwinkslag. Hij ziet Wout van Aert zijn tiende Tourritzege pakken, onder bepaalde voorwaarden.

Het was vooraf reeds bekend dat Wout van Aert niet voluit zou gaan tijdens de tijdrit van en naar Caen. Dat had zijn ploegleider Grischa Niermann al onthuld. Toen Van Aert van het startpodium reed, bleken die woorden ook realiteit te zijn. Het is niet altijd makkelijk in te schatten, maar Van Aert leek inderdaad vrij voorzichtig van start te gaan.

Dat neemt niet weg dat er onderweg luide aanmoedigingen van het publiek waren voor Van Aert. Dat merkte José De Cauwer ook op tijdens de VRT-uitzending. "Ik denk dat veel Belgen nog aanwezig zijn", aldus de voormalige bondscoach. Zelfs zonder aanwezigheid van Belgische fans is Van Aert nog één van de meer populaire renners.

Tour-publiek is Van Aert niet verleden

Dat erkent De Cauwer ook en dat heeft natuurlijk te maken met het verleden. Hij omschrijft Van Aert als een ex-fenomeen in de Tour de France. "Op een bepaald moment won hij drie verschillende etappes in de Tour, dat blijft de mensen bij." Renaat Schotte oppert dat de tiende Tourritzege voor Van Aert er dit jaar misschien wel aankomt.

"Jaja, dat zou kunnen", gaat De Cauwer akkoord, om er vervolgens wel een voorwaarde aan te koppelen. "Als Vingegaard hem niet te veel onder druk zet. Of Trine, bedoel ik." Die Trine, dat is uiteraard Trine Hansen, de vrouw van Jonas Vingegaard. Met een kwinkslag verwijst De Cauwer naar de verklaringen van Hansen over de ploeg.

Kritiek op vrouw van Vingegaard

De co-commentator heeft zijn mening over die uitlatingen al uit de doeken gedaan. Hansen vond bijvoorbeeld dat ploegmaats van Vingegaard, zoals Van Aert, geen vrije rol mochten krijgen. Dat heeft haar, zeker vanuit België, de nodige kritiek opgeleverd.