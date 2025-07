'Met gevolgen voor Remco Evenepoel? Sven Vanthourenhout heeft een nieuwe uitdaging gevonden'

Voormalig Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout zou eindelijk een nieuwe uitdaging gevonden hebben. Heeft dat ook gevolgen voor de toekomst van Remco Evenepoel?

In september vorig jaar kondigde Sven Vanthourenhout na vier jaar zijn afscheid aan als Belgisch bondscoach. Door zijn grote palmares bij de Belgische bond werd er verwacht dat Vanthourenhout snel een nieuwe uitdaging zou vinden.

Vanthourenhout onderhandelde onder meer met Soudal Quick-Step en Red Bull-BORA-hansgrohe, maar tot een akkoord kwam het niet. Nu zou er volgens Sporza, HLN en Het Nieuwsblad wel een akkoord zijn met de Duitse ploeg.

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft het nieuws nog niet officieel bevestigd, maar dat zou snel na de Tour moeten gebeuren. Op 1 augustus zou Vanthourenhout er aan de slag gaan en moet hij de teleurstellende Duitse ploeg aan meer successen helpen.

Maakt Vanthourenhout weg vrij voor Evenepoel?

Vanthourenhout bevestigde onlangs zelf dat hij een nieuwe uitdaging had gevonden. "Ik heb een nieuwe ploeg. Ik heb een akkoord om in de toekomst aan de slag te gaan in de wielersport, maar het is niet aan mij om dat bekend te maken", zei hij bij Vive le Vélo.

Vanthourenhout zou ploegleider en lid van de performance staf worden. Ligt de weg voor een transfer van Remco Evenepoel zo open? De twee bouwden bij de Belgische bond een uitstekende band op de voorbije jaren.