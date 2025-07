Stevige dreun voor Visma-Lease a Bike in tijdrit: Niermann legt verdere plan uit met Vingegaard

Visma-Lease a Bike incasseerde een stevige tik in de eerste tijdrit van de Tour. Zowel Jonas Vingegaard als Matteo Jorgenson verloren veel tijd.

1'21" voor Jonas Vingegaard en 1'19" voor Matteo Jorgenson. Visma-Lease a Bike beleefde geen topdag in de eerste tijdrit van de Tour. Vingegaard volgt nu op 1'13" van Pogacar, Jorgenson op 1'22" van de Sloveen.

Vooral de tegenvallende tijd van Vingegaard was een verrassing voor Visma-Lease a Bike. In de Dauphiné was Vingegaard op een tijdrit van 17 kilometer nog zo'n halve minuut sneller dan Pogacar. Nu verloor hij veel tijd.

"Neen, ik heb hier geen uitleg voor", was de eerste reactie van Grischa Niermann, Head of Racing bij Visma-Lease a Bike bij Sporza. "Voor aanvang van de tijdrit was alles goed en was er geen probleem."

Zelfde aanpak blijft bij Visma-Lease a Bike

Wat was er dan aan de hand met Vingegaard? Niermann vermoedt dat Vingegaard gewoon niet genoeg power had. De opstekende wind wil hij niet als excuus inroepen, want die was er voor iedereen.

Niermann blijft wel strijdvaardig. "Dit verandert niets aan onze aanpak. We gaan door, al staan we nu wel 1'13" achter. Die tijd moeten we vinden als Jonas de Tour wil winnen", besloot de Duitser nog.