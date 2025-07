🎥 Niets aan te doen: Pogacar slaat opnieuw dubbelslag, Evenepoel verliest weer secondjes

Tadej Pogacar heeft zijn favorietenrol waargemaakt op de Mûr-de-Bretagne. De wereldkampioen klopte in de sprint zijn grote rivaal Jonas Vingegaard.

Net als in de zesde etappe was het opnieuw een groot gevecht om in de ontsnapping van de dag te geraken in de etappe met aankomst op Mûr-de-Bretagne, onder meer Wout van Aert probeerde. Uiteindelijk kreeg een vlucht van vijf renners toch vrijheid.

Onder meer ex-Tourwinnaar Geraint Thomas was mee, maar meer dan zo'n twee minuten kregen ze niet. Alpecin-Deceuninck en UAE Team Emirates-XRG controleerden voor hun kopmannen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar.

Op de eerste passage over de Mûr-de-Bretagne kwam Van der Poel even in de problemen, maar de gele trui kwam wel nog terug. Alles zou beslist worden op de laatste beklimming van de Mûr-de-Bretagne.

Pogacar slaat opnieuw dubbelslag in de Tour

Wellens draaide met Pogacar in zijn wiel de slotklim op en de wereldkampioen nam ook snel over. Evenepoel nam dan over, maar echt doorrijden deed hij niet. Uiteindelijk ging Narvaez, een ploegmaat van Pogacar, naar de kop.

De Ecuadoriaan legde een strak tempo op en op zo'n 250 meter van de streep zette Pogacar zijn sprint in. Evenepoel probeerde, maar zette zich meteen neer en deed niet mee voor de ritzege. Pogacar sprintte makkelijk naar de ritzege.

Van der Poel liet snel lopen en verloor uiteindelijk meer dan een minuut. Pogacar slaat zo opnieuw een dubbelslag en neemt de gele trui weer over van de Nederlander. Evenepoel verloor door de bonificaties en een klein gaatje opnieuw 12 seconden op Pogacar en 8 op Vingegaard.

✌️ Second stage win of the race

💛 Back in the yellow jersey

💪 Career win No. 101



Tadej Pogacar with a historic win on the Mur-de-Bretagne 💥 pic.twitter.com/qOTblYO9Zg — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 11, 2025

