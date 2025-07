Eddy Merckx - De ultieme biografie: "Veel nieuwe mensen geïnterviewd"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar is in de Tour de France 2025 misschien wel op weg naar zijn vijfde eindzege in een grote ronde. Hij won al drie keer de Tour de France en ook al een keertje de Giro d'Italia. Eddy Merckx deed natuurlijk nog veel straffer en blijft De Kannibaal.

Eddy Merckx won in totaal liefst elf(!) grote rondes. Vijf keer de Tour de France tussen 1969 en 1974, maar ook vijf keer de Ronde van Italiê en één keer de Ronde van Spanje. Met elf eindzeges in grote rondes is er niemand die ooit beter deed.

Eddy Merckx heeft de indrukwekkendste erelijst die ooit is bijeengekoerst. Voor velen is hij daarom 'de grootste wielrenner aller tijden'. In zijn topjaren won hij één op de drie wedstrijden waaraan hij deelnam. In totaal schreef hij meer dan 500 overwinningen op zijn naam.

Bovendien behaalde Merckx zijn zeges meestal met groot machtsvertoon. Zijn eerste Tour won hij met bijna achttien minuten voorsprong. Ook topklassiekers zoals de Ronde Van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik schreef hij met grote tijdsverschillen op zijn naam.

In Eddy Merckx - De ultieme biografie komen niet alleen die heroïsche overwinningen aan bod. Men gaat uitgebreid op zoek naar zijn drijfveren. Waarom had hij die onstilbare honger naar overwinningen? Zijn afkomst, zijn opvoeding en zijn karakter bieden het antwoord op de vraag.

Unieke foto's uit het familiearchief

Eddy Merckx. De ultieme biografie bevat unieke foto's uit het familiearchief, nooit eerder gepubliceerde beelden en nieuwe interviews. Het boek werd geschreven naar aanleiding van zijn 80ste verjaardag en neemt je mee achter de schermen van een leven dat volledig in het teken stond van de wielersport.

Eddy Merckx zelf vertelt in dit boek uitgebreid over zijn uitzonderlijke leven. Dat doen ook zijn naaste familieleden, zijn vrienden, zijn ploegmaats en zijn generatiegenoten op de fiets. "Er zijn veel nieuwe mensen geïnterviewd die nog niet geïnterviewd werden", aldus schrijver Johny Vansevenant in De Zevende Dag.

"Ik heb me ook meer en meer toegelegd op waarom Merckx altijd wilde winnen. Er zijn twee redenen. De strenge vader in de eerste plaats voor het hyperactieve kind dat Eddy Merckx was. Kleine Eddy wilde tonen dat hij wél wat kon."