Visma-Lease a Bike zet kritische Pogacar op zijn plaats, Benoot legt uit wat het plan was

Tadej Pogacar begreep niet wat Visma-Lease a Bike bezielde om nog stevig door te trekken in de finale van de zesde etappe. Bij de Nederlandse ploeg zijn ze daar blij mee.

"Hun tactiek sloeg nergens op, zijn ze gisteren de weg kwijtgeraakt?", vroeg Tadej Pogacar zich af bij de Sloveense radiozender Val 202. Doordat Visma-Lease a Bike hard doortrok in de finale, bleef Pogacar nog bijna in het geel.

Visma-Lease a Bike diende Pogacar een dag later van antwoord. "Het is mooi dat hij het niet snapt. Wij doen onze eigen tactiek en hebben precies gedaan wat we wilden. Punt", zegt Head of Racing Grischa Niermann bij Sporza.

Visma-Lease a Bike niet onder de indruk van kritiek Pogacar

Volgens de Duitser was het evenwel niet de bedoeling om Pogacar in het geel te houden. Niermann benadrukte dat de ploeg van Pogacar tot op zes kilometer van de streep het tempo heeft bepaald en koos hoeveel voorsprong ze de vluchters gaven.

De oorlog lijkt niet alleen op de fiets, maar ook naast de fiets begonnen te zijn. "Wat ik van de kritiek vind? Volgens mij is het een compliment dat hij zich met ons bemoeit. Wij kijken naar onszelf, bepalen onze eigen tactiek."

Volgens Tiesj Benoot was de bedoeling van Visma-Lease a Bike om de laatste twee helling stevig tempo te maken, zodat de Deen geen tijd meer zou verliezen op de explosieve finish als Pogacar hem nog extra seconden wilde aansmeren.