"Dit voelt nog anders, dit is mijn kind": José De Cauwer beschrijft persoonlijk leed midden in Tourcircus

José De Cauwer heeft afscheid moeten nemen van zijn dochter Debbie (51). Ze vocht al jaren tegen kanker en heeft de strijd nu verloren. De Cauwer miste daardoor de start van de Tour de France, maar is ondertussen alweer volop aan het werk.

Sinds 2016 was Debbie De Cauwer in behandeling voor borstkanker, maar onlangs verloor ze de strijd. Debbie was de oudste dochter van gewezen bondscoach en co-commentator José De Cauwer. En het verlies kwam zwaar binnen.

Co-commentator met persoonlijk leed

De eerste dagen van de Tour de France moesten we het stellen zonder het guitige commentaar van De Cauwer, die enkele dagen later wel terugkeerde in het peloton en nu opnieuw naast Renaat Schotte in de cabine. Vanaf maandag 7 juli nam José De Cauwer zijn rol als commentator weer op.

“Ik heb veel ­meegemaakt in het ­leven. Soms denk ik: 'Alles ­meegemaakt.' Mijn vrouw Jeanne is overleden toen ze 32 was. Mijn zussen Paula en Laureine zijn ook al gestorven. Maar dit voelt nog anders. Dit is mijn kind."

Pijnlijke situatie voor De Cauwer

"Debbie en haar mama zijn er nu allebei niet meer, alsof een hoofdstuk uit mijn leven ­uitgegomd is. Wat niet klopt, want er zijn prachtige kleinkinderen. En toch voelt het zo. Iedereen vraagt mij: 'José, hoe is het met u? Eerlijk gezegd: ik weet niet hoe het met mij is", aldus een eerlijke José De Cauwer in Het nieuwsblad.

“Weet je wat ik het ergste vond? Ik moet er nu opnieuw om wenen, maar toen ik haar ging bezoeken in Roeselare, lag ze daar met zo veel pijn. En toen zei ze: 'Sorry dat ik u dat allemaal aandoe. (blaast) Sorry…' Omdat ik zogezegd de pleziermaker, de lacher ben. Ze voelde zich daar schuldig over." De hele redactie van Wielerkrant wenst José De Cauwer en zijn familie veel sterkte toe.