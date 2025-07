Heel erg opvallend - Wout van Aert is iets heel kostbaars kwijtgeraakt tijdens de Tour de France: "Het is spijtig"

Wout van Aert is iets heel kostbaars kwijtgeraakt tijdens de Tour de France. Kijk naar het bovenstaande beeld en dan bent u er al snel achter: uitgezonderd Van Aert dragen alle renners een koersbril.

Het is een beeld uit de finale van de zevende Tourrit. Na de eerste keer Mûr-de-Bretagne zet Van Aert zich in de afdaling op kop en begint hij volle bak tempo te maken in dienst van Jonas Vingegaard. Tijdens de tv-uitzending is te zien hoe ineens een bril wegspringt. Het is niet meteen duidelijk, maar uiteindelijk blijkt het de bril van Wout te zijn.

Op de foto's van die etappe is hij op het ene moment nog wel met een koersbril te zien en het volgende moment niet meer. Een dag later heeft de Belg van Visma-Lease a Bike bij VTM NIEUWS gereageerd. "Ik ben gisteren mijn bril kwijtgespeeld. Ik moest in mijn valies een nieuw exemplaar zoeken", zo verklaart Wout zijn nieuwe 'look'.

Van Aert speelt unieke bril kwijt

Van Aert betreurt het verlies van de bril echt. "Het is vooral spijtig omdat het een speciale editie was. Nog niet veel renners uit het peloton hebben die. Het is altijd mooi om iets uniek op te hebben. Ik was zodanig aan het zweten dat de bril gewoon van mijn voorhoofd af schoof." Het zegt veel over de inspanning die hij op dat moment leverde.

De vinder van de bril kan er maar goed mee zijn, zeker? "Ik vermoed dat de bril zelfs niet echt heel zal geweest zijn. We reden 70 à 80 kilometer per uur. Als ie dan het asfalt raakt... De vinder zal een bril vol met krassen hebben, denk ik." Dan nog is het een souvenir dat kan tellen: niet iedereen heeft de koersbril van Van Aert in huis.

Afwachten of vinder Van Aert contacteert

Wie weet mag Van Aert zich nog aan een bericht verwachten en wordt de bril hem nog terugbezorgd. Zoniet zal Van Aert de Tour de France inderdaad moeten verderzetten met de andere koersbrillen die hij voorzien heeft.