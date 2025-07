Tim Merlier genekt door lekke band, Wout van Aert sprint zeer sterk mee, maar de winnaar in Tour is ...

De achtste etappe in de Tour de France bracht de kroniek van een aangekondigde massasprint. Jonathan Milan won de sprint uiteindelijk voor Wout van Aert, terwijl Tim Merlier door een lekke band zijn kansen niet kon gaan.

De achtste etappe in deze Tour de France was een van de rustigste misschien wel uit deze Tour. Tussen Saint-Méen-le-Grand en Laval (Espace Mayenne) werden een dikke 170 kilometer afgelegd.

Weinig aanvalslust

Veel aanvalslust was er lange tijd niet, want iedereen wist dat er een massasprint zat aan te komen in Laval. Bij de tussensprint toonde Jonathan Milan al een eerste keer de snelle benen, even later kozen twee Fransen dan toch het hazenpad.

Matteo Vercher en Mathieu Burgeaudeau maakten er een koppeltijdrit van voor Team TotalEnergies. Samen konden ze de strijdlust onder elkaar delen, maar daarna waren ze er snel aan voor de moeite.

Lekke band nekt Tim Merlier

Tim Merlier kreeg dan weer te kampen met een lekke band op een dikke tien kilometer van de streep, waardoor hij zijn kansen niet kon gaan.

Jonathan Milan pakte uiteindelijk vrij makkelijk zijn eerste ritzege ooit in de Tour de France, terwijl een dappere Wout van Aert nog naar een tweede plaats wist te sprinten. Milan pakt zo ook het groen over van Tadej Pogacar.