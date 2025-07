Heeft hij iedereen weer beet? Van Aert pakt uit met héél spontane reactie en komt met beloofde Twitter-aankondiging

Wout van Aert vindt het zelf wellicht grappig. Zijn beloofde Twitter-aankondiging is een feit, na het 'leugentje' van gisteren.

Laat ons even terugkeren naar zaterdag. Wout van Aert komt als tweede over de meet in Laval, nadat hij 's ochtends nochtans had verklaard om niet mee te sprinten. Uiteraard wil iedereen van hem weten hoe het zat. Van Aert werkt ook alle mediaverplichtingen af zoals het hoort, maar de meest spontane reactie komt er aan de ploegbus.

In een video van Visma-Lease a Bike is te zien hoe Van Aert aan het losrijden is op de rollen en aan zijn ploeg uitlegt hoe hij de sprint heeft beleefd. Achter hem stond ook een scherm waar hij nog eens de sprint kon op herbekijken. Van Aert moest lachen met het beeld dat hij van zichzelf te zien kreeg: "Het zag er niet echt indrukwekkend uit."

🇫🇷 #TDF2025



It did look quite impressive, Wout. 😅 pic.twitter.com/bxb0Xdwfhq — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) July 12, 2025

Daar zijn ze het bij zijn ploeg niet mee eens. "Het zag er wel degelijk indrukwekkend uit, Wout", schrijft het social mediateam van Visma-Lease a Bike bij de tweet. Over Twitter gesproken: Van Aert had na de rit aangekondigd dat hij van dit social mediaplatform gebruik zou maken om zijn plannen voor de volgende etappe uit de doeken te doen.

Van Aert verklapte dat hij voor de achtste etappe al beslist had om mee te sprinten. "Ik zal het volgende keer op Twitter zetten, ik zal het volgende keer aankondigen", lachte Van Aert. Zo gezegd, zo gedaan. We mogen Van Aert dus nog altijd beschouwen als een man van zijn woord, ook al klopte het niet wat hij zei voor de start van rit 8.

Ik ga meesprinten vandaag — Wout van Aert (@WoutvanAert) July 13, 2025

"Ik ga meesprinten vandaag", verkondigt Van Aert in een nieuwe tweet op X. Zet hij iedereen opnieuw op het verkeerde been of spreekt hij deze keer wel de waarheid? We vermoeden dat de kans op het eerste scenario het grootst is. De aankomst van de negende rit is immers vlakker dan die van gisteren.