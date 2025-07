Van Aert heeft iedereen flink bij de neus genomen, honger bij De Lie niet gestild: "Ik zal het aankondigen op Twitter"

Wout van Aert en Arnaud De Lie waren de beste Belgen in de achtste Tourrit. Dat was verrassend, want Van Aert ging zogezegd niet meesprinten en De Lie had al een maand geen behoorlijk resultaat meer neergezet.

Van Aert vertelde voor de rit dat hij niet van plan was om mee te sprinten, maar onthulde achteraf bij VTM NIEUWS dat dit een leugentje was om bestwil. Hij wist reeds vooraf dat hij wel zijn kans zou gaan. "Ik zal het volgende keer op Twitter zetten, ik zal het volgende keer aankondigen. Als je aan een wedstrijd start, heb je alle recht om voor een resultaat te gaan."

Er verscheen wel een grijns op het gezicht bij Van Aert toen hij deze woorden uitsprak. Misschien zet hij wel op Twitter of hij in rit 9 meesprint. "Ik zal er eens over nadenken. Ik weet niet of ik mijn wachtwoord nog weet", lacht hij. In alle ernst is zijn tweede plek wel een opsteker. "De benen waren opnieuw goed. Ik denk dat het altijd moeilijk voor mij zal zijn om mannen als Milan te kloppen."

Van Aert probeerde Milan te verrassen

Op de site van Visma-Lease a Bike gaat Van Aert nog wat dieper in op de ontknoping in Laval. "Het was een zware, maar eerlijke sprint. Er waren geen uitgesproken sprinttreinen, dus iedereen moest zijn eigen positie vinden." Van Aert speelde op de verrassing. "Ik probeerde Milan te verrassen met een vroege sprint, maar hij was gewoon sneller."

Zoals dit resultaat voor Van Aert een meevaller is, geldt hetzelfde voor Arnaud De Lie. Hij kon zich voor het eerst tonen in deze Tour en kwam als vijfde over de streep. "Ik ben blij dat ik mezelf nog eens helemaal heb kunnen geven", zegt de voormalige Belgische kampioen op de Lotto-site. "De voorbije dagen leek ik echt vast te zitten."

Vertrouwensboost voor De Lie

Ineens beschikte De Lie over een veel beter gevoel. "Ik ben echt blij. Uiteraard willen we altijd meer, maar voor mijn vertrouwen en dat van mijn ploegmaten is dit goed." In wat een moeilijk seizoen is, lijkt hij er stilaan door te komen.