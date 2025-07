Van der Poel wordt gesandwicht en dat heeft grote gevolgen voor het puntenklassement: "Mathieu aan het woord laten"

Misschien zou er best naar de mening van Mathieu van der Poel zelf geluisterd worden. Hij werd gesandwicht in aanloop naar de Tour-sprint in Laval, waarna de jury ingreep.

Voor zijn werk als lead-out voor Kaden Groves was het voor Mathieu van der Poel ook wringen om in de juiste positie te blijven. Het is altijd een heel gedoe in het peloton om op zulke momenten vooraan te kunnen zitten. Milan kwam even naar links en Van der Poel naar rechts, waardoor er contact was. Nadien leunde VDP tegen de renner links van hem.

De Nederlander van Alpecin-Deceuninck werd echt wel in de sandwich genomen, zoals dat dan gezegd wordt. Anderzijds kon hij zich ook mooi laten opvangen tegen de lichamen van de renners links en rechts van hem. De jury oordeelde dat het manoeuvre van Milan toch over de grens was en nam hem tien punten af in het puntenklassement.

Vanthourenhout denkt dat het erger lijkt dan het is

"De handen blijven aan het stuur, er is wat contact, er wordt ruimte gecreëerd", beoordeelt Sven Vanthourenhout de fase in Vive le Vélo. "Van buitenaf ziet dat er heel gevaarlijk uit. Eigenlijk zou je Mathieu van der Poel aan het woord moeten laten en moeten vragen hoe dat hij hem aanvoelde. Dit lijkt veel erger dan het is."

🇮🇹 Jonathan Milan was given a 10 point reduction in the points classification and a fine for 'obstruction to a rider'



The jury's report doesn't specify the incident. Is it this collision between 🇮🇹 Milan and 🇳🇱 Van der Poel? pic.twitter.com/Z6WOIBKG1a — Domestique (@Domestique___) July 12, 2025

Voor Milan was het cruciaal om op dat moment op te schuiven, om het wiel van de renner voor zich te houden. "Als hij daar niet van zijn lijn komt, komt hij nooit meer in aanmerking voor de overwinning. Hij verlegt zijn lijn. Hij ziet ook niet dat Mathieu van der Poel links achter hem zit. Het blijft een heel moeilijk gegeven om die zaken te analyseren."

Puntenvermindering Milan kan zwaar doorwegen

De jury vond het niet noodzakelijk om Milan terug te zetten in rituitslag, maar deelde wel een lichte straf uit. Al is het voor discussie vatbaar hoe licht die straf is. Die tien afgepakte punten kunnen aan het einde van het verhaal zwaar doorwegen, want Pogacar zal ook nog veel punten pakken. Milan heeft voorlopig wel het groen.