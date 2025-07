Opvallende mindset van Remco Evenepoel wijst meteen op enorm grote moeilijkheidsgraad in Tour de France

Voor het eerst is Remco Evenepoel aan zet in een rit in lijn. De grote moeilijkheidsgraad spreekt ook voor zich.

De moeilijkheid zit erin dat de eerste bergetappe uit de Tour de France bijzonder onvoorspelbaar is. Bij de vooruitblik van Evenepoel voor de start in Ennezat was duidelijk dat het ook voor hem lang niet eenvoudig is om te weten wat te verwachten. Dat betekent op zijn minst dat er een hele dag zeer alert gekoerst zal moeten worden.

In zijn gesprek met Sporza en VTM was er eerst nog tijd voor een grapje. "Of vandaag een nieuwe Tour begint? Neen, het is nog altijd de Tour van 2025, hè." Het is wel voor het eerst in de Tour van 2025 dat er echt klimwerk aan te pas komt. "We moeten klaar zijn voor alle scenario's en alle type tactieken", beseft Evenepoel het belang van deze dag.

Open ingesteldheid bij Soudal Quick-Step

Bij Soudal Quick-Step hebben ze besloten om zonder specifieke verwachtingen de etappe aan te vatten. "Wij starten met een heel open mindset. Komen er aanvallen van teams of niet? We moeten klaar zijn voor alles", onderstreept Evenepoel nogmaals. Het is koffiedik kijken of de ware krachtverhoudingen al naar boven zullen komen.

Evenepoel denkt eigenlijk niet dat dit er al meteen zit aan te komen. "Niet per se. Het is een heel lastige rit, maar de beklimmingen zelf zijn niet de lastigste. Ik denk niet dat de Tour vandaag gereden wordt." Er zal wel gereden worden, maar Evenepoel bedoelt vooral dat de Tour nog niet beslist zal worden. Dat gebeurt wellicht pas in week 3.

Evenepoel gaat de strijd aan

"Ik ben klaar om de strijd aan te gaan en de beste versie van mezelf te tonen", verstuurt Evenepoel nog een signaal naar de concurrentie. Het is allemaal moeilijk in te schatten, maar Visma-Lease a Bike zou misschien de koers wel eens terug hard kunnen maken.