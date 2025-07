Ploegleider Soudal Quick-Step onthult het sentiment bij zwijgzame Remco Evenepoel: "Pogacar en Vingegaard indrukwekkend"

Remco Evenepoel hield de lippen op mekaar na de aankomst van de tiende Tourrit. Zijn ploegleider Klaas Lodewyck gaf wel aan dat Evenepoel zich prima voelde.

Evenepoel reed na de aankomst meteen door naar de ploegbus. Dat was mogelijk omdat Ben Healy de nieuwe witte trui is. Door zijn tweede plek in het nevenklassement zal Evenepoel woensdag wel opnieuw het wit dragen. Hij had dus geen mediaverplichtingen aan het podium en besloot om deze avond niet met de pers te spreken.

De media zal niet heel lang moeten wachten op quotes van Evenepoel, want dinsdag komt hij op de rustdag zeker aan het woord. Ploegleider Klaas Lodewyck sprak na afloop van de etappe wel met Het Laatste Nieuws. Hij had nog niet echt met hem kunnen spreken maar kon zich wel een goed beeld vormen van Remco's sentiment.

Verwaarloosbaar tijdsverlies voor Evenepoel

"Ik denk dat hij tevreden is. In het algemeen is het een goede dag. Die paar secondjes die hij op het einde verliest, zijn verwaarloosbaar", reageert Lodewyck. De versnelling van Evenepoel op de slotklim was gepland: het was de bedoeling om even te testen. "We hadden eerst gedacht om iets vroeger te proberen, maar er stond vrij stevige wind."

Uiteindelijk wilde hij alsnog een poging wagen. "Ik denk dat hij gewoon even keek hoe het zat. Natuurlijk gingen Pogacar en Vingegaard aan op een indrukwekkende manier. Zij reden een voorsprong bijeen, maar achter hen hing alles vrij kort samen." Bij Soudal Quick-Step liggen ze niet wakker van wat de 'Grote Twee' doen.

Lodewyck wil gewoon zo goed mogelijk presteren

Lodewyck vindt ook niet dat Evenepoel zich te veel moet fixeren op de derde plek en de witte trui. "We moeten gefocust zijn op onszelf en zo goed mogelijk presteren. Dan zien we wel of het haalbaar is of niet." Evenepoel heeft voor de Tour natuurlijk wel uitgesproken dat het doel is om een ritzege te pakken en het podium te halen.