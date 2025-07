Sleutelrol hoeft voor hem niet: Wout van Aert duidt volgende grote kansen aan, maar kijkt ook al uit naar 'dag in bed'

Wout van Aert heeft zijn blik gedeeld op meerdere thema's. Hij weet wanneer de volgende kansen eraan komen, dat is in principe niet in de eerste bergrit. Een sleutelrol voor hem en zijn team hoeft in die etappe ook niet. Tijdens de rustdag lijkt hij van plan om wel wat uren in bed door te brengen.

Met acht beklimmingen in totaal, waarvan zeven beklimmingen van tweede categorie, weten de renners waar ze voor staan aan het begin van een nieuwe week. "Het wordt een klassementsdag", voorspelt Van Aert aan de start bij VTM NIEUWS. "Het zijn nog niet de zwaarste bergen, maar wel de eerste langere beklimmingen tijdens de Tour."

In die omstandigheden mengen de klassementsrenners zich vaak. "Ik verwacht dat het vuurwerk zal zijn tussen de grote mannen. Ik denk dat de finale te lastig is om mijn eigen kans te gaan, ook al is het vanuit de vlucht." Het is wel een mogelijkheid om in de vlucht mee te gaan en op die manier Vingegaard te kunnen ondersteunen.

Klimmers Visma-LAB nu op hun terrein

Dat geldt in zijn ploeg niet alleen voor Van Aert, die niet gezegd wou hebben dat er voor Visma-Lease a Bike een sleutelrol weggelegd is. "We hebben een sterke ploeg in de breedte, met ook veel klimmers die vandaag pas hun terrein vinden. We hebben niet altijd alles in handen wat de rest doet. We zijn wel klaar voor een zware rit."

Volgens hem is er wel sprake van vermoeidheid in het peloton, door de stress die er al geweest is. Hij verlangt toch een beetje naar de rustdag. "Straks nog 350 kilometer afleggen in de bus en dan morgen eindelijk een dag in bed." Na tien opeenvolgende dagen van koers zal die eerste rustdag voor heel veel renners welkom zijn.

Van Aert kruist deze week twee ritten aan

Van Aert duidt ook nog de dagen aan die voor hem persoonlijk het belangrijkst zijn in deze week. "Ritten 11 en 15 liggen mij. Dat zijn de twee makkelijkste ritten van de week, dat zouden de volgende kansen moeten zijn", besluit Van Aert.