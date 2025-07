Moet Remco Evenepoel zich zorgen maken? Marc Sergeant ziet iets "verontrustend"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel zat in de eerste bergrit in de Tour opnieuw snel geïsoleerd. Nochtans had hij twee ploegmaats mee in de vlucht, maar zij konden hem niet lang bijstaan.

Om Remco Evenepoel toch nog van dienst te kunnen zijn in de finale, gingen Ilan Van Wilder en Valentin Paret-Peintre mee in de ontsnapping van de dag. Op 84 kilometer van de streep werd Van Wilder al ingelopen door het peloton. Paret-Peintre hield iets langer stand en werd pas op 11 kilometer van de streep gegrepen. Hij wilde Evenepoel nog een bidon aanreiken, maar hij weigerde. De Fransman werd even later ook gelost uit het peloton. Zorgen over Van Wilder voor Evenepoel? Dat was ook het geval bij Van Wilder toen hij opnieuw bij zijn kopman kwam en Marc Sergeant stelt zich daar toch vragen bij. "Ik vraag me wel af of Van Wilder zich bewust liet uitzakken uit de kopgroep", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Hij moest al snel de groep met Evenepoel laten rijden en dat is toch verontrustend. Al was hij zeker niet de enige renner met naam die de groep moest laten rijden." Onder meer ook Skjelmose, hij verloor drie minuten. Van Wilder kwam uiteindelijk als 67ste over de streep, op iets meer dan 17 minuten van Yates. Paret-Peintre werd 44ste op net geen twaalf minuten van Healy. Eenkhoorn werd 47ste op iets meer dan 13 minuten.