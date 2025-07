Wout van Aert verklapt wat de Tour zo lastig maakt: "Dat zien de mensen niet op tv"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Voor de renners was de eerste rustdag meer dan welkom na tien dagen op rij koersen. Want niet alleen het koersen zelf maakt de Tour zo lastig, maakt Wout van Aert duidelijk.

De eerste week van de Tour de France duurt normaal negen dagen met Le Grand Départ op zaterdag en de eerste rustdag een week later op maandag. Dit jaar viel die maandag samen met de Franse nationale feestdag en was een rustdag ondenkbaar.

De organisatie van de Tour besliste om de eerste week tien dagen lang te maken en de eerste rustdag op dinsdag te plannen. Dat gebeurde ook al eens in 2019, toen de rustdag om logistieke redenen in Albi werd gehouden.

Van Aert over de lange busreizen in de Tour

Zes jaar geleden kwam de tiende rit aan in Albi en vertrok de elfde rit ook weer in Albi. Dit jaar moest het peloton na de tiende etappe echter nog een lange reis maken van aankomstplaats Mont-Dore naar Toulouse, waar dinsdag de elfde rit start.

"Gisteren (maandag, nvdr.) moesten we 's ochtends 2,5u in de bus zitten en na de etappe nog eens vier uur. Die busverplaatsingen zien mensen niet op tv, maar dat maakt het lastig", zegt Wout van Aert bij Sporza.

Ook wereldkampioen Tadej Pogacar klaagde al over de vele busreizen die de renners moeten maken tijdens de Tour de France. Al is dat natuurlijk voor iedereen hetzelfde, maar ideaal voor het herstel is het niet.