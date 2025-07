Het zal niet elke keer zo uitdraaien: Mathieu van der Poel dwingt mirakelman uit Tour de France tot een ferme gok

Mathieu van der Poel had alweer alles gegeven en daardoor moest de mirakelman uit de Tour de France zich nog reppen. Die mirakelman luistert naar de naam Jonas Abrahamsen.

Het is niets minder dan een mirakel dat de sterke Noor van Uno-X zich bij de etappewinnaars voegt van de Tour de France 2025. Vier weken geleden brak hij nog zijn sleutelbeen bij een val in de openingsetappe van de Baloise Belgium Tour. Het had er op dat moment nog alle schijn van dat hij de Tour de France zou moeten missen.

Een onwaarschijnlijk snelle genezing hielp hem toch nog aan de start en nu is hij een ritwinnaar. Daar komt nog eens bovenop dat de manier waarop ook spectaculair is. Abrahamsen knalde als eerste weg van achter de wagen eens de koers van start ging. Aan de aankomst was hij nog altijd één van de renners die helemaal vooraan reed.

Abrahamsen bezig met Van der Poel

Nochtans was één van zijn tegenstanders voor de ritzege niemand minder dan ... Mathieu van der Poel. Op een bepaald moment was Mathieu met rasse schreden aan het naderen op het kopduo. "Ja, ik dacht er wel wat over na", geeft Abrahamsen in Vive le Vélo toe dat de eventuele komst van Van der Poel hem wel wat deed schrikken.

Dat belette Abrahamsen niet om een riskante beslissing te nemen, die uiteindelijk wel de overwinning heeft opgeleverd. "Ik had het koud en moest mijn benen sparen voor de sprint. Ik was al eens tweede en derde geworden in een Tourrit. Het enige doel was om te winnen. Dan moet je ook wel wat gokken", besluit Abrahamsen.

Risicovolle zet van Abrahamsen

Zijn gok heeft goed uitgepakt, maar het was wel degelijk een risicovolle zet. Door op het allerhoogste te mikken, kon hij zichzelf sowieso weinig verwijten, zelfs in het geval Van der Poel er toch nog overheen was gekomen.