UPDATE: Pogacar knalt alles en iedereen in vernieling maar Evenepoel redt podiumkansen, Nederlandse dubbelslag in België

In 2022 was Hautacam de plek waar Wout van Aert Tadej Pogacar deed kraken. Drie jaar later heeft Pogacar op dezelfde klim zijn gram gehaald, waardoor hij de touwtjes stevig in handen heeft in de Tour. Evenepoel zal al blij zijn dat hij een moeilijke dag overleeft met uitzicht op het podium.

In de bergrit naar Hautacam ontstond al snel een ruime kopgroep van maar liefst 51 man, met ook enkele Belgen bij. Dat waren Wellens, Benoot, Rex, Nys, Theuns, Teuns en Cras. Ook Van der Poel was een opvallende naam voorin. Slechts enkele vluchters zouden natuurlijk een rol van betekenis kunnen spelen in de finale.

Er volgde ook al vroeg groot nieuws in de groep der favorieten: Evenepoel moest op de Soulor onverwacht al lossen. Het was kwestie om daarna zijn eigen tempo te vinden en dat lukte ook. Evenepoel herpakte zich en kon in de afdaling van de Bordère zelfs terugkeren, ook omdat ze bij Visma temporiseerden omdat Jorgenson aan de rekker hing.

Evenepoel vermijdt Healy-scenario

Het was dan nog altijd de vraag of Evenepoel min of meer stand kon houden op Hautacam. In elk geval kon hij het Healy-scenario vermijden: de gele trui zag na het lossen de achterstand alleen nog maar oplopen. Ondertussen was Armirail er voorin alleen vandoor. Hij had een voorsprong van amper 2 minuten bij aanvang van de slotklim.

Het strakke tempo van Wellens was er al snel te veel aan voor Evenepoel: de logica toch gerespecteerd na dat eerdere mindere moment. Narváez joeg daarna het tempo zo de hoogte in dat Pogacar en Vingegaard nog overbleven en bij de eerste versnelling was Pogacar zelfs meteen alleen weg. Als een raket op weg naar boven.

Zelfs Vingegaard ziet achterstand oplopen

Het spreekt voor zich dat Armirail snel werd opgepeuzeld. Vingegaard bood heel even taai weerwerk, maar ook hij zag de kloof gestaag oplopen richting de twee minuten. Evenepoel beperkte wel de schade in de zin dat hij enigszins in de buurt bleef van zijn concurrenten voor de derde plek. Lipowitz wordt wel een ferme concurrent. Oh ja, uiteraard staat 'Pogi' weer in het geel na deze machtsgreep.

Baloise Ladies Tour: in de schaduw van de Tour de France bij de mannen is ook de Baloise Ladies Tour aan de gang bij de vrouwen. De tweede etappe stond op het programma, met de bekende aankomst De Wandelaar in Knokke-Heist. Charlotte Kool sprintte naar de zege. De Nederlandse versloeg de Italiaanse Consonni en haar landgenote Veenhoven. Kool is ook de nieuwe leidster.