Jonas Vingegaard reageert niet na opdoffer en krijgt stevige kritiek in Denemarken

Jonas Vingegaard verloor in de eerste echte bergrit in de Tour meteen meer dan twee minuten op Tadej Pogacar. De Deen zweeg nadien en dat stuit op onbegrip in Denemarken.

Nadat hij al een minuut was verloren in de tijdrit op dag vijf, kreeg Jonas Vingegaard in de twaalfde etappe ook in een rit in lijn tijd aangesmeerd van Tadej Pogacar. Het werd meteen een stevige tik van twee minuten.

De Deen sprak achteraf niet met de pers, ploegleider Grischa Niermann deed dat wel. Bjarne Riis is kritisch voor zijn landgenoot. "Ik vind het een beetje een zwak van Jonas om niets tegen de pers te zeggen", zei hij bij BT.

Had Vingegaard moeten spreken na nieuwe opdoffer?

"Maar hij heeft waarschijnlijk wat rust en stilte nodig en zal vrijdag wel wat zeggen, al zal het daar ook beperkt zijn omdat er een tijdrit is." Dan staat er een klimtijdrit van 10,9 kilometer naar Peyragudes op het programma.

"Het zou averechts kunnen werken als hij niet komt opdagen", zegt Riis. "Gewoon komen opdagen en zeggen: 'Het is vandaag niet gelukt, ik was niet op mijn best, ik ben teleurgesteld en ik heb niet veel te zeggen'."

"Ik had daar echt respect voor gehad. Het is zwaar als je erin zit, maar het hoort erbij. Ik denk dat je het allemaal moet verwerken", zei de voormalige Deense renner nog.