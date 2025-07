Koersvervalsing? Geraint Thomas klaagt over eeuwenoud probleem: "Visma was het met me eens"

Tadej Pogacar en UAE Team Emirates-XRG legden de Tour in de etappe naar Hautacam in een definitieve plooi. Al zag Geraint Thomas wel iets opvallend in de twaalfde etappe.

Tadej Pogacar had zijn zinnen gezet op de etappezege op Hautacam, maar bij INEOS Grenadiers legden ze zich daar niet zomaar bij neer. De ploeg van Geraint Thomas had maar liefst vijf renners mee in de ontsnapping van 52 renners.

Met Carlos Rodriguez, Connor Swift, Tobias Foss, Axel Laurance en Thymen Arensman was de Britse ploeg bijzonder sterk vertegenwoordigd. Maar van het peloton kregen ze nooit meer dan twee minuten voorsprong.

EF Education-EasyPost en Uno-X Mobility reden op kop voor hun kopmannen Healy en Johannessen. Thomas begreep daar weinig van. "Waarom de tiende plaats verdedigen met nog negen dagen te gaan", vroeg hij zich af in zijn podcast Watts Occurring.

Thomas klaagt over invloed van motoren

"Laat UAE gewoon hun mannen opofferen. Al vond Thomas dat het peloton ook veel hulp kreeg van de motoren. "De motor lag misschien 20 tot 30 meter voor. Met 54 kilometer per uur krijg je slipstream, zonder twijfel."

"Iedereen klaagde. Ik reed naar Visma en vroeg hen: 'Ligt het aan mij of rijdt die motor daar al de hele dag al?' Ze waren het met me eens. Maar het is niet de schuld van de renners. Als de motor daar rijdt, ga je hem gebruiken. Het is een eeuwenoud probleem in de wielersport."