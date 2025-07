Met de tijdritfiets in een klimtijdrit: ploegleider Lodewyck legt opmerkelijke keuze van Evenepoel uit

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Op dag dertien van de Tour de France staat er een tweede tijdrit op het programma. Wereldkampioen Remco Evenepoel is echter niet de topfavoriet.

De renners krijgen namelijk een klimtijdrit voorgeschoteld, de eerste sinds 2020. Toen zette Tadej Pogacar op de voorlaatste dag de Tour op zijn kop en reed hij Primoz Roglic uit de gele trui op La Planche des Belles Filles.

Nu moeten de renners in een tijdrit van 10,9 kilometer zo snel mogelijk Peyragudes (8,1 km aan gemiddeld 7,6%) oprijden. De eerste kilometers van de tijdrit zijn vlak en dus kies Remco Evenepoel toch voor zijn tijdritfiets.

Waarom rijdt Evenepoel met zijn tijdritfiets?

"Hij heeft er een goed gevoel bij en we denken dat dit haalbaar is", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij Sporza. Het stuur van Evenepoel is wel aangepast en hij zal ook zijn gouden fiets niet gebruiken, maar een lichter exemplaar.

Dat de positie van Evenepoel is aangepast op zijn tijdritfiets, is volgens Lodewyck niet abnormaal. "Je moet die voor een langere periode kunnen aanhouden en dat is niet evident."

Om krachten te sparen heeft Evenepoel de klim niet verkend. "We weten wat er komt. Vorig jaar hebben we hier een neutralisatie van een rit gehad, exact hetzelfde", besluit Lodewyck nog.