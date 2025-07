🎥 UPDATE: Remco Evenepoel lost vroeg op de Tourmalet en geeft in tranen op

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen beterschap voor Remco Evenepoel in de derde etappe in de Pyreneeën. De kopman van de Soudal Quick-Step moest al snel lossen uit het peloton.

Dat het niet goed gaat met Remco Evenepoel in de Tour, is stilaan een understatement. De olympische kampioen moest in de etappe naar Hautacam snel lossen uit het peloton, maar kon de schade op zijn concurrenten voor plaats drie nog beperken.

In de klimtijdrit naar Peyragudes kreeg Evenepoel opnieuw een tik. Hij verloor 2'39" op Pogacar en werd door Vingegaard ingehaald in de laatste 100 meter. Hij zag Lipowitz ook op zes seconden komen van zijn derde plaats.

Wie hoopte op beterschap in de derde etappe in de Pyreneeën, met aankomst op Luchon-Superbagnères, werd al snel met de voeten op de grond gezet. Na drie kilometer op de Tourmalet, op 14 kilometer van de top, moest Evenepoel lossen uit het peloton.

Evenepoel geeft op in de Tour

De olympische kampioen probeerde het tijdverlies nog enkele kilometers te beperken, maar liet uiteindelijk toch lopen. Na overleg met ploegleider Klaas Lodewyck gaf Evenepoel in tranen op in de Tour.

"Hij heeft een mooie ritzege geboekt in Caen, dat mogen we niet vergeten", zei José De Cauwer bij Sporza. De laatste dagen ging het echter bergaf met Evenepoel. "Op een bepaald moment moet je de realiteit onder ogen durven zien."