Dumoulin is het niet eens met ex-ploegmaat Van Aert: "Ik snap het wél"

De organisatie van de Tour besliste om de tijdslimiet net voor de start op te trekken van 33% naar 40%. Wout van Aert was het daar niet mee eens, maar Tom Dumoulin toont wel begrip.

Tim Merlier vreesde al enkele dagen voor de tijdslimiet in de klimtijdrit naar Peyragudes. Terecht bleek achteraf, want als de tijdslimiet op 33% was gebleven dan was Merlier net als vijf anderen buiten tijd geweest.

Zelfs met het optrekken van de tijdslimiet naar 40% had Merlier maar een halve minuut over om niet buiten tijd te zijn. Wout van Aert toonde echter weinig begrip voor die late verandering van de tijdslimiet.

Dumoulin begrijpt opgetrokken tijdslimiet

Ex-renner Tom Dumoulin toonde wel begrip voor het optrekken van de tijdslimiet om de sprinters in de Tour te houden. "Dat snap ik wel", zegt hij bij Vive le Vélo. "Ten eerste omdat we nu te maken hebben met een uitzonderlijke renner als Pogacar."

"Hij is zoveel beter dan Vingegaard, laat staan dan een sprinter zoals Merlier. 33% is eigenlijk al veel, maar wielrennen is een uitzonderlijke sport waarin lichte klimmers het opnemen tegen krachtpatsers zoals sprinters."

"Dat zijn twee tegenpolen en dat zie je niet in andere sporten", zegt Dumoulin nog. "Je kan Usain Bolt niet vragen om een marathon te lopen. Of Bashir Abdi om 100 meter te sprinten", gaf Karl Vannieuwkerke een voorbeeld uit een andere sport.