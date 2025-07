🎥 Voormalig ploegmaat Zdenek Stybar is keihard en hekelt de opgave van Remco Evenepoel in de Tour de France

Remco Evenepoel en Zdenek Stybar hebben nog samen in de ploeg gereden. Inmiddels is die eerste een dubbel olympisch kampioen en die laatste wieleranalist.

Remco Evenepoel heeft echter ook al de andere kant van de medaille meegemaakt. Daar is de Tour de France van 2025 een nieuw voorbeeld van. Zdenek Stybar was te gast bij TNT Sports om daar in de rol van analist te kruipen. Het was best wel opvallend wat hij als voormalig ploegmaat van Evenepoel te zeggen had over zijn opgave.

Stybar denkt dat het anders had kunnen lopen, ook al moest Evenepoel lossen op de Tourmalet. "Merlier en Van Lerberghe reden achter hem in de gruppetto. Als hij overtuigd kon worden, was het een optie om in de gruppetto verder te rijden. Het zou mentaal zwaar geweest zijn, maar misschien had hij zich daar over kunnen zetten."

Soudal Quick-Step rond Evenepoel gebouwd

Wanneer Stybar de vraag krijgt of hij vindt dat Evenepoel moest doorzetten, dan antwoordt hij daar positief op. "Ja, ik denk dat hij dit had moeten doen. Dit is de allergrootste koers. Hij is nog altijd een jonge renner. Natuurlijk heeft hij al ongelooflijke dingen verwezenlijkt. De ploeg is rond Remco gebouwd", haalt Stybar een belangrijk punt aan.

“He has to be able to handle the bad times”



Zdenek Stybar has his say on Remco Evenepoel abandoning the Tour de France ❌ pic.twitter.com/bEFXsbsozC — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 19, 2025

Dat was minder toen Stybar nog voor Quick-Step reed. "Ik heb met hem in de ploeg gezeten, maar nu is het DNA van de ploeg veranderd door Remco. Hij krijgt applaus op alle banken bij overwinningen, maar hij moet ook kunnen omgaan met de moeilijke tijden en er het beste uithalen." Zijn ploegmaats blijven zonder klassementsman achter.

Evenepoel kon nog meer ritten winnen

Dat is zonde, want Stybar denkt wel dat de ploeg met Evenepoel erbij nog enkele doelen had kunnen stellen in de Tour de France. "Als hij niet ziek is, had hij misschien nog twee etappes kunnen winnen." Nu is het hopen op nog een sprintzege van Merlier.