Lotto verloste jonge Belg uit zijn lijden in Tour de France: "Had weinig zin"

Voor Lennert Van Eetvelt werd het een Tour de France om snel te vergeten. En dus hebben ze bij zijn team ondertussen knoop doorgehakt. Hij zal niet langer te vinden zijn in het peloton, zoveel is duidelijk.

Op zaterdag verloren we met Remco Evenepoel (derde) en Steff Cras (29e) meteen onze twee beste Belgen. En er is ondertussen nog een Belg afgestapt uit de Tour de France.

Lennert Van Eetvelt startte zondag niet meer aan de vijftiende etappe van Muret naar Carcassonne. En zo geeft er - na onder meer Jasper Philipsen eerder deze Tour de France - alweer een Belg uit de Tour.

Erg teleurstellende Tour de France voor Van Eetvelt

Het beste resultaat van de jonge Belg was de 47e plaats in de klimtijdrit. De gewone tijdrit leverde een 81e plaats op, in alle andere etappes kwam hij nooit in het stuk voor en gemiddeld genomen zat hij boven de 125e plaats.

Ondertussen hebben ze bij Lotto de renner dus eindelijk uit zijn lijden weten te verlossen. Hij startte niet in de rit naar Carcassonne.

"Hij zit er niet door, maar we hadden gehoopt dat hij die valpartijen zou verteren, maar het bleef op en af gaan. Het ging niet zoals hij wilde en het had weinig zin om door te doen", aldus sportief manager Kurt Van de Wouwer bij Sporza.